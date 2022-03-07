В Николаеве задержали 2 российских агентов, которые собирали информацию о ВСУ
7 марта 2022 , 11:04Читати новину українською
Источник:Служба безопасности Украины
Украинские защитники задержали 2 человек, которые собирали и передавали России важную информацию о военных объектах города и его инфраструктуре.
В сообщении не разглашают каких-либо подробностей об этих лицах. В частности не указано, какого они гражданства.
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Что агенты делали в городе
- Российские агенты собирали данные о дислокации и перемещении подразделений ВСУ по Николаеву, а также о работниках Нацполиции и украинской спецслужбы.
- Кроме того, на номера российских абонентов агенты передавали информацию о размещении блокпостов и сил обороны.
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