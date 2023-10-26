"Риск не получить грант – почти никакой"

Николаевец Даниэль Боду шесть лет работал в сфере энергоэффективности. После начала полномасштабного вторжения потерял работу. Мужчина не растерялся и решился начать развивать собственное дело. Он получил грант и теперь в Николаеве в 50 километрах от линии столкновения производит на 3D-принтере повербанки и зарядные станции.

ZAXID.NET расспросил Даниэля Боду, как ему удалось начать собственный бизнес во время войны.

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История возникновения идеи изготовления зарядных станций и повербанков для военных нужд

Даниэль в 2018 году окончил Национальный университет кораблестроения им. адмирала Макарова в Николаеве по направлению "Холодильные машины и установки". Еще во время учебы мужчина начал работать в сфере энергоэффективности. В 2016 году от одногруппника он узнал о вакансии аудитора и решил попробовать.

"Раньше энергоаудит носил более рекомендательный характер. Мы начинали с физических лиц: ходили по квартирам, домам. Тем, кто был заинтересован в том, чтобы снизить свои расходы и повысить комфорт, мы рассказывали что, где и как они могут улучшить. Также занимались предприятиями", – рассказывает Даниэль Боду.

После 2021 вступил в силу закон об энергоэффективности, Даниэль прошел аттестацию и стал государственным аудитором. Тогда появилось определение "сертификация энергоэффективности дома" – документ, в котором указано, насколько эффективно здание тратит энергоносители. Сертификация – одно из условий евроинтеграции Украины.

Она обязательна для определенного перечня зданий, в частности, государственных. Тогда в Украине начали внедрять государственные программы по энергоэффективности, в частности, "Энергодом", согласно которой объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) могли получить 70% компенсации затрат на термореновацию дома. Даниэль сотрудничал как с частными предприятиями, так и с ОСМД.

Полномасштабное вторжение Даниэль, как и все украинцы, встретил 24 февраля 2022 рано утром. Первых взрывов он не слышал. О том, что началось, ему рассказал отец. По словам Даниэля, первые полгода Великой войны он помнит плохо: "Наверное, мозг блокирует эти воспоминания".

С началом полномасштабного вторжения встал и вопрос работы, ведь энергоэффективность уже никого не интересовала.

"Очевидно, что никто, а особенно в Николаеве, не хотел вкладывать деньги в здание, которое к утру может развалиться от ракеты. Поэтому очень сильно пошла работа на убыль", – вспоминает Даниэль.

Мужчина начал искать альтернативы заработка, где могли бы пригодиться его знания по энергетике. Между тем, летом 2022 года к нему обратились знакомые николаевские военные с просьбой о помощи: им нужно было организовать энергопитание посреди поля. Даниэль с коллегами подумал, что можно сделать, и в результате пришел к идее изготовления зарядных станций и повербанков для нужд военных.



Николаевец Даниэль Боду выиграл грант в 250 тысяч / Фото Даниэля Боду

Как Даниэль Боду выиграл грант

Впоследствии знакомый предложил ему податься на грант в рамках государственной программы "єРобота", который рассчитан на тех, кто хочет начать развивать свой малый или микробизнес. Эту грантовую программу разработали, чтобы поддержать предпринимателей в период военного положения.

Она начала действовать в июле 2022 года. Заявку каждый желающий может подать на государственном портале "Дія".

Грантовые деньги возвращать не надо: планируется, что они вернутся в госбюджет в виде налогов, рассказала начальник отдела содействия занятости Николаевского областного центра занятости Наталья Русанова.

В апреле 2023 года Даниэль написал бизнес-план, подготовил список документов и прошел собеседование в центре занятости. Уже в мае мужчине пришло уведомление, что его заявка одобрена. Так, Даниэль получил 250 тысяч гривен на развитие своего бизнеса.

"Риск не получить грант – почти никакой. По сути все, что нужно сделать, – подготовить небольшой перечень документов, пройти собеседование и ждать. Если бы были какие-то неточности в бизнес-плане – его можно доработать и снова подать заявку. Процесс получения гранта был не такой сложный. А вот после согласования гранта уже нужно было оборудование покупать, счета открывать", – рассказывает Даниэль.

Повербанк, который изготовили для военных / Фото Даниэля Боду

Как николаевец использовал грантовые средства

После получения гранта Даниэль купил станок для лазерной гравировки, станок для лазерной резки, 3D-принтер и расходные материалы: аккумуляторы, проводку. Станки требовались для изготовления элементов внутри самой зарядной станции и повербанка.

Одним из условий гранта было создание двух рабочих мест. Даниэль взял к себе на работу знакомых: Валерия и Дмитрия, с которыми раньше работал в одной компании.

"У меня были готовы люди, которых я знал, что найму на работу. Собственно это еще одна причина, почему я решил подаваться на грант. Я знал, что не буду тратить время на поиски команды, мы сразу начнем работать", – говорит Даниэль.

Мужчины сняли в Николаеве двухэтажное помещение, там обустроили мастерскую. Корпуса для повербанков и зарядных станций решили печатать на 3D-принтере. На нем печатают детали для устройств. Этим занимается Валерий. Дмитрий же составляет детали и корпуса повербанков и зарядных станций. Также с помощью специального станка на корпусе можно произвести именное гравирование.

Сувениры, которые производит Даниэль Боду / Фото Даниэля Боду

Даниэль вместе с командой производит сувениры

Особым спросом зарядные станции и повербанки Даниэля и его команды пользовались в период массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Произведенную продукцию мужчины продавали через Instagram и Facebook-страницы.

В общей сложности они продали около сотни своих изделий. Когда ситуация стабилизировалась, объемы производства снизились. Сейчас Даниэль работает почти сугубо для военных. Когда заказов на зарядные станции нет, он вместе с командой производит сувениры, например из гильз.

"На гильзах делаем какие-то гравировки, например, "Слава ВСУ", что-то такое патриотическое. Затем эти сувениры передаем знакомой волонтере, которая постоянно собирает донаты для военных, она эти сувениры дарит донатившим", – рассказывает Даниэль.

В планах Даниэля получить еще один грант. Мужчина хочет приобрести 3D-сканер и оцифровывать музейные фонды Николаева. Даниэль говорит, что решил не останавливаться на работе в сфере энергоэффективности и поэтому планирует овладеть еще этой отраслью. А поскольку работа 3D-сканера и 3D-принтера имеет схожий принцип, Даниэль решил остановиться на этой сфере: "Сейчас есть потребность в оцифровке фондов. А научиться и овладеть чем-нибудь новым никогда не поздно".