ZAXID.NET розпитав Даніеля Боду, як йому вдалося розпочати власний бізнес під час війни.

Дивіться також Український стартап запускає завод у Франції: що буде виготовляти

Історія виникнення ідеї виготовлення зарядних станцій та повербанків для потреб військових

Даніель у 2018 році закінчив Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова у Миколаєві за напрямом "Холодильні машини та установки". Ще під час навчання чоловік почав працювати у сфері енергоефективності. У 2016 році від одногрупника він дізнався про вакансію аудитора та вирішив спробувати.

"Раніше енергоаудит носив більш рекомендаційний характер. Ми починали з фізичних осіб: ходили по квартирах, будинках. Тим, хто був зацікавлений у тому, щоб знизити свої витрати та підвищити комфорт, ми розповідали що, де і як вони можуть покращити. Також займалися підприємствами", – розповідає Даніель Боду.

Після 2021 року набув чинності закон про енергоефективність, Даніель пройшов атестацію та став державним аудитором. Тоді з’явилося визначення "сертифікація енергоефективності будинку" – документ, у якому вказано, наскільки ефективно будівля витрачає енергоносії. Сертифікація – одна з умов євроінтеграції України.

Вона є обов’язковою для певного переліку будівель, зокрема, державних. Тоді в Україні почали впроваджувати державні програми з енергоефективності, зокрема, "Енергодім", за якою об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) могли отримати 70% компенсації витрат на термореновацію будинку. Даніель співпрацював як із приватними підприємствами, так і з ОСББ.

Повномасштабне вторгнення Даніель, як і всі українці, зустрів 24 лютого 2022 року рано вранці. Перші вибухи він не чув. Про те, що "почалось", йому розповів батько. За словами Даніеля, перші пів року великої війни він пам’ятає погано: "Напевно, мозок блокує ці спогади".

З початком повномасштабного вторгнення постало й питання роботи, адже енергоефективність вже нікого не цікавила.

"Очевидно, що ніхто, а особливо в Миколаєві, не хотів вкладати гроші в будівлю, яка на ранок може розвалитися від ракети. Тому дуже сильно пішла робота на спад", – пригадує Даніель.

Чоловік почав шукати альтернативи заробітку, де б могли стати в пригоді його знання з енергетики. Тим часом влітку 2022 року до нього звернулись знайомі миколаївські військові із проханням про допомогу: їм потрібно було організувати енергоживлення посеред поля. Даніель з колегами подумав, що можна зробити, і в результаті дійшов до ідеї виготовлення зарядних станцій та повербанків для потреб військових.



Миколаївець Даніель Боду виграв грант у 250 тисяч / Фото Даніеля Боду

Як Даніель Боду виграв грант

Згодом знайомий запропонував йому податися на грант у межах державної програми "єРобота", який розрахований на тих, хто хоче почати розвивати свій малий або мікробізнес. Цю грантову програму розробили, щоб підтримати підприємців у період воєнного стану.

Вона почала діяти у липні 2022 року. Заявку кожен охочий може подати на державному порталі "Дія".

Грантові гроші повертати не треба: планується, що вони повернуться до держбюджету у вигляді податків, розповіла ZAXID.NET начальниця відділу сприяння зайнятості Миколаївського обласного центру зайнятості Наталія Русанова.

У квітні 2023 року Даніель написав бізнес-план, підготував перелік документів та пройшов співбесіду у центрі зайнятості. Уже у травні чоловіку прийшло сповіщення, що його заявку схвалено. Так Даніель отримав 250 тисяч гривень на розвиток свого бізнесу.

"Ризик не отримати грант – майже ніякий. По суті все, що треба зробити, – підготувати невеликий перелік документів, пройти співбесіду і чекати. Якби були якісь неточності у бізнес-плані – його можна доопрацювати і знову подати заявку. Процес отримання гранту був не такий складний. А от після узгодження гранту вже треба було обладнання купувати, рахунки відкривати", – розповідає Даніель.

Повербанк, який виготовили для військових / Фото Даніеля Боду

Як миколаївець використав грантові кошти

Після отримання гранту Даніель купив станок для лазерного гравіювання, станок для лазерної різки, 3D-принтер та витратні матеріали: акумулятори, проводку. Станки були потрібні для виготовлення елементів у всередині самої зарядної станції та повербанку.

Однією з умов гранту було створення двох робочих місць. Даніель взяв до себе на роботу знайомих: Валерія та Дмитра, з якими раніше працював в одній компанії.

"У мене були готові люди, яких я знав, що найму на роботу. Власне, це ще одна причина, чому я вирішив подаватися на грант. Я знав, що не буду витрачати час на пошуки команди, ми одразу почнемо працювати", – каже Даніель.

Чоловіки винайняли у Миколаєві двоповерхове приміщення, там облаштували майстерню. Корпуси для повербанків та зарядних станцій вирішили друкувати на 3D-принтері. На ньому ж друкують деталі для пристроїв. Цим займається Валерій. Дмитро ж складає деталі та корпуси повербанків та зарядних станцій. Також за допомогою спеціального станка на корпусі можна зробити іменне гравіювання.

Сувеніри, які виготовляє Даніель Боду / Фото Даніеля Боду

Даніель разом із командою виробляє сувеніри

Особливим попитом зарядні станції та повербанки Даніеля і його команди користувались у період масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру України. Виготовлену продукцію чоловіки продавали через Instagram та Facebook-сторінки.

Загалом вони продали близько сотні своїх виробів. Коли ситуація стабілізувалася, обсяги виробництва зменшилися. Тож нині Даніель працює майже суто для військових. Коли замовлень на зарядні станції немає, він разом із командою виробляє сувеніри, наприклад, із гільз.

"На гільзах робимо якісь гравіювання, наприклад, "Слава ЗСУ", щось таке патріотичне. Потім ці сувеніри передаємо знайомій волонтерці, яка постійно збирає донати для військових, вона ці сувеніри дарує тим, хто донатить", – розповідає Даніель.

У планах Даніеля отримати ще один грант. Чоловік хоче придбати 3D-сканер та оцифровувати музейні фонди Миколаєва. Даніель каже, вирішив не зупинятися на роботі у сфері енергоефективності і тому планує опанувати ще і цю галузь. А оскільки робота 3D-сканера та 3D-принтера має схожий принцип, Даніель вирішив зупинитися на цій сфері: "Зараз є потреба в оцифруванні фондів. А навчитися і опанувати щось нове ніколи не пізно".