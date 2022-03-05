Николаевщина и Одесса готовятся к наступлению врага

Ключевые города сдерживания путинских войск – Харьков и Мариуполь – держат оборону. В то же время к наступлению оккупантов готовятся Николаевщина и Одесса.

Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. Он отметил, что можно ожидать проведения дополнительной мобилизации в России.

Обратите внимание Мы готовы к такому развитию событий, – Данилов о наступлении войск Беларуси на Украину

Мобилизация россиян, по словам Алексея Данилова, осложнит политическую ситуацию внутри самой России.

"Зомбированное российское общество готово кричать: "Можем повторить", но умирать за путинские фантазии оно не готово, в отличие от украинцев, которые готовы убивать за свою свободу и свою землю", – отметил Алексей Данилов.

К слову, глава военной администрации Николаева Виталий Ким отметил, что врагу не удается достичь города, хотя еще 3 дня назад оккупанты хотели быть возле Одессы. У Путина заканчиваются запасы. Рыцари Зимнего похода заверили, что готовы "встречать" врага в Одессе.

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