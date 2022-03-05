Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов. Він зазначив, що можна очікувати проведення додаткової мобілізації на росії.

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Мобілізація росіян, за словами Олексія Данілова, ускладнить внутрішньополітичну ситуацію всередині самої Росії.

"Зомбоване російське суспільство готове кричати: "Можем повторить", але вмирати за путінські фантазії воно не готово, на відміну від українців, які готові вбивати за свою свободу і свою землю", – зазначив Олексій Данілов.

До слова, голова військової адміністрації Миколаєва Віталій Кім зазначив, що ворогу не вдається досягнути міста, хоча ще 3 дні тому окупанти хотіли бути біля Одеси. У Путіна закінчуються запаси. Лицарі Зимового походу запевнили, що готові "зустрічати" ворога в Одесі



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