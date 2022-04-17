В Николаевской и Херсонской областях россияне отчаянно укрепляются и палят по мирным

Российские оккупанты отчаянно пытаются укрепить свои позиции на Востоке Украины. Они постоянно палят по Николаевской и Херсонской областям.

Захватчики обстреливают позиции Вооруженных сил Украины. Также они наносят авиаудары по населенным пунктам.

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Враждебные намерения по отношению к Югу Украины все агрессивнее и более дерзкие,

– говорится в сообщении.

К счастью, не все планы оккупантов удаются. Только за последние сутки на этом направлении наши военные ликвидировали:

15 рашистов,

2 единицы тяжелой бронированной техники и вооружения.

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