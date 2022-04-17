В Николаевской и Херсонской областях россияне отчаянно укрепляются и палят по мирным
17 апреля 2022 , 14:07Читати новину українською
Источник:Оперативное командование "Юг"
Российские оккупанты отчаянно пытаются укрепить свои позиции на Востоке Украины. Они постоянно палят по Николаевской и Херсонской областям.
Захватчики обстреливают позиции Вооруженных сил Украины. Также они наносят авиаудары по населенным пунктам.
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Враждебные намерения по отношению к Югу Украины все агрессивнее и более дерзкие,
– говорится в сообщении.
К счастью, не все планы оккупантов удаются. Только за последние сутки на этом направлении наши военные ликвидировали:
- 15 рашистов,
- 2 единицы тяжелой бронированной техники и вооружения.
К теме смотрите утреннюю сводку Генштаба о ситуации на фронте 17 апреля: