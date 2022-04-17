Загарбники обстрілюють позиції Збройних Сил України. Також вони завдаються авіаудари по населених пунктах.

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Ворожі наміри стосовно Півдня України все агресивніші і зухваліші,

– мовиться у повідомленні.

На щастя, не всі плани окупантів вдаються. Лише за останню добу на цьому напрямку наші військові ліквідували:

15 рашистів,

2 одиниці важкої броньованої техніки та озброєння.

До теми дивіться ранкове зведення Генштабу про ситуацію на фронті 17 квітня: