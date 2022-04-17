Загарбники обстрілюють позиції Збройних Сил України. Також вони завдаються авіаудари по населених пунктах.
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Ворожі наміри стосовно Півдня України все агресивніші і зухваліші,
– мовиться у повідомленні.
На щастя, не всі плани окупантів вдаються. Лише за останню добу на цьому напрямку наші військові ліквідували:
- 15 рашистів,
- 2 одиниці важкої броньованої техніки та озброєння.
До теми дивіться ранкове зведення Генштабу про ситуацію на фронті 17 квітня: