На Николаевщине нетрезвая пассажирка авто избила полицейского

В Первомайском районе Николаевской области патрульные остановили автомобиль. Правоохранители предположили, что водитель мог быть нетрезвым. Однако гораздо больших хлопот им нанесла пассажирка машины, которая на них набросилась с кулаками.

Неприятный инцидент произошел ночью 25 июля. 29-летний водитель автомобиля, который остановили полицейские, выглядел нетрезвым. Драгер это подтвердил, показав 1,37 промилле.

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Женщина не реагировала на просьбы полицейских

Между тем не успокаивалась пассажирка автомобиля, которая тоже была в состоянии опьянения. На все просьбы правоохранителей вести себя адекватно женщина не реагировала. Более того, замечания ее разозлили, поэтому дама набросилась на полицейских с пинками.

Полицейскому пришлось обратиться за медицинской помощью

Одному из правоохранителей в результате таких разборок даже понадобилась медицинская помощь. Драчунью доставили в отделение полиции и задержали.

Женщине сообщили о подозрении

За распускание рук женщине сообщили о подозрении. Ей инкриминируют причинение работнику правоохранительного органа побоев и телесных повреждений при исполнении служебных обязанностей. За это можно попасть за решетку до 5 лет. В ближайшее время суд изберет агрессивной пассажирке меру пресечения.

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Во Львове водитель заснул, когда на него составляли протокол

Отметим, что странный инцидент произошел недавно во Львове. Там у водителя в крови было в 17 раз больше алкоголя, чем разрешено. Мужчина совершил ДТП, а во время составления протокола заснул.