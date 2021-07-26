Неприємний інцидент стався вночі 25 липня. 29-річний водій автомобіля, який зупинили поліцейські, виглядав нетверезим. Драгер це підтвердив, показавши 1,37 проміле.

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Жінка не реагувала на прохання поліцейських

Тим часом не заспокоювалась пасажирка автівки, яка теж була у стані сп'яніння. На всі прохання правоохоронців поводитись адекватно жінка не реагувала. Ба більше, зауваження її розлютили, отож пані накинулась на поліцейських зі стусанами.

Поліцейському довелось звернутись по медичну допомогу

Одному з правоохоронців в результаті таких розбірок навіть знадобилась медична допомога. Забіяку доставили до відділення поліції та затримали.

Жінці повідомили про підозру

За розпускання рук жінці повідомили про підозру. Їй інкримінують заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв та тілесних ушкоджень при виконанні службових обов’язків. За це можна потрапити за ґрати до 5 років. Найближчим часом суд обере агресивній пасажирці запобіжний захід.

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У Львові водій заснув, коли на нього складали протокол

Зазначимо, що дивний інцидент відбувся нещодавно у Львові. Там у водія у крові було у 17 разів більше алкоголю, аніж дозволено. Чоловік скоїв ДТП, а під час складання протоколу заснув.