На Николаевщине окккупанты заставляют "избирать" новую местную власть, лояльную к захватчикам

Кроме постоянных обстрелов и террора мирных жителей Николаевщины, российские захватчики пытаются установить новую власть во временно оккупированных населенных пунктах. Чтобы выполнить этот замысел, гражданских заставляют голосовать.

В Оперативном командовании "Юг" рассказали, что украинские защитники уже 56 суток защищают Украину от российских оккупантов. Силы охраны и обороны южных регионов продолжают вести боевые деяния на занятом рубеже.

К теме Арестович объяснил, почему оккупанты активно обстреливают Николаевщину

Оккупанты заставляют мирных жителей идти на фейковое голосование

В Николаевской области российские захватчики заставляют жителей населенных пунктов, расположенных вблизи админграницы с Херсонщиной, идти на фейковое голосование. Они угрожают гражданским оружием, чтобы те избрали новую местную власть, лояльную к захватчикам.

В то же время враги продолжают обстреливать из артиллерии жилые кварталы и мирных жителей Николаева и области. Также они пытались проводить воздушную разведку с помощью БПЛА "Орлан-10". Однако ничего не удалось – точный выстрел украинских защитников уничтожил вражеский беспилотник.

Смотрите обращение представителя Оперативного командования "Юг":

Будет интересно – военный рассказал, что россияне могут атаковать мощнее после Пасхи