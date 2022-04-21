В Оперативному командуванні "Південь" розповіли, що українські захисники вже 56 діб боронять Україну від російських окупантів. Сили охорони та оборони південних регіонів продовжують вести бойові дії на зайнятому рубежі.

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Окупанти змушують мирних жителів йти на фейкове голосування

На Миколаївщині російські загарбники змушують жителів населених пунктів, що розташовані поблизу адмінмежі з Херсонщиною, йти на фейкове голосування. Вони погрожують цивільним зброєю, аби ті обрали нову місцеву владу, лояльну до загарбників.

Водночас вороги продовжують обстрілювати з артилерії житлові квартали та мирних мешканців Миколаєва та області. Також вони намагалися проводити повітряну розвідку за допомогою БПЛА "Орлан-10". Проте нічого не вдалося – влучний постріл українських захисників знищив ворожий безпілотник.

Дивіться звернення представника Оперативного командування "Південь":

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