На Николаевщине продолжается добровольная эвакуация
9 апреля 2022 , 10:47Читати новину українською
Источник:Николаевская ОВА
Добровольная эвакуация в Николаевской области продолжается. В общей сложности уже успели вывезти почти 12 тысяч человек.
По состоянию на 9 апреля в заведениях временного размещения Николаева находится 691 человек. Об этом сообщили в ОВА.
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В общей сложности из Николаевской области эвакуировали 11 892 человека. По направлениям:
- Николаев – Паланка – 4 958 человек;
- Николаев – Одесса – 3 273 человека;
- Николаев – другие населенные пункты – 266 человек.
Эвакуация по регионам:
- из Вознесенского – 1240 человек;
- из Баштанского – 1865 человек;
- из Николаевского – 300 человек.
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