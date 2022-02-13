На Николаевщине столкнулись грузовик и внедорожник: погибли 5 человек

На Николаевщине на трассе Киев – Одесса внедорожник врезался в грузовик. Предварительно известно, что погибли 5 человек, среди них – ребенок.

Трагедия произошла ориентировочно в 19:45 13 февраля. Спасатели сообщили, что автомобили столкнулись недалеко от поселка Кривое Озеро Кривоозерского района.

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В результате столкновения с грузовиком погибли люди

13 февраля около 19:45 на автодороге М05 "Киев – Одесса" вблизи поселка городского типа Кривое Озеро водитель внедорожника Toyota допустил столкновение с грузовым автомобилем,

– сообщили спасатели.

По данным ГСЧС, в результате аварии погибли 5 человек. Предварительно известно, что среди погибших – 8-летний ребенок.

На месте трагедии находятся 10 спасателей и две единицы техники. Специалисты деблокировали погибших. Пока причин аварии не сообщали.

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Полиция сообщила, что столкнулись Toyota и MAN. Предварительно известно, что все погибшие на месте аварии – из авто Toyota. Речь идет о водителе легковушки и 4 его пассажирах, включая ребенка 7 – 8 лет. Мужчина, который был за рулем грузовика, не пострадал.

Правоохранители уже открыли дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, что повлекло гибель нескольких людей.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы. Полиция выясняет обстоятельства и причины аварии.

В аварии на Николаевщине погиб ребенок / Фото полиции и скриншоты из видео

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Полный текст публикации ГСЧС Украины​:

Спасатели проводят работы по деблокации погибших в ДТП на Николаевщине.

13 февраля около 19:45 на автодороге М05 "Киев – Одесса" вблизи поселка городского типа Кривое Озеро водитель внедорожника Toyota допустил столкновение с грузовым автомобилем, в результате чего погибло 5 человек (из них 1 ребенок предварительно возрастом 8 лет).

От ГСЧС для деблокации привлечено 10 человек и 2 единицы техники.