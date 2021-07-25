На Николаевщине во время пожара погибла пожилая женщина

В частном доме в селе Нечаянное Николаевской области 24 июля случился пожар. На месте происшествия нашли тело 78-летней женщины.

Детали пожара

О пожаре в доме спасателям сообщили соседи. Они обратились в ГСЧС в 22: 39.

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На месте происшествия спасатели установили, что пожар возник в одной из комнат дома. Там и нашли тело женщины без признаков насильственной смерти.

Огонь локализовали в 23: 20, а еще через 40 минут полностью его погасили. Он охватил территорию на площади 50 метров квадратных. Сейчас причину возгорания устанавливают.

Пожар тушили 4 спасателя и 1 единица техники. На месте происшествия работали медики и полиция. Дополнительно привлекали также аварийную бригаду АО "Николаевоблэнерго".



На Николаевщине в пожаре погибла женщина

Пожар на пшеничном поле

В тот же день в обед на Николаевщине огонь охватил пшеничное поле. Это случилась на территории Баштанской городской территориальной общины. Пожар на территории 4,9 гектара тушили спасатели.

Сейчас причина возгорания неизвестна. Однако ГСЧС предупреждала население о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине в течение 24 – 26 июля.