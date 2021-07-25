Деталі пожежі

Про пожежу у будинку рятувальникам повідомили сусіди. Вони звернулися до ДСНС о 22:39.

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На місці події рятувальники встановили, що пожежа виникла в одній з кімнат будинку. Там і знайшли тіло бабусі без ознак насильницької смерті.

Вогонь локалізували о 23:20, а ще через 40 хвилин повністю його погасили. Він охопив територію на площі 50 метрів квадратних. Наразі причину загоряння встановлюють.

Пожежу гасили 4 рятувальників та 1 одиниця техніки. На місці події працювали медики та поліція. Додатково залучали також аварійну бригаду АТ "Миколаївобленерго".



На Миколаївщині в пожежі загинула бабуся

Пожежа на пшеничному полі

У той же день в обід на Миколаївщині вогонь охопив пшеничне поле. Це трапилася на території Баштанської міської територіальної громади. Пожежу на території 4,9 гектара гасили рятувальники.

Наразі причина загоряння невідома. Однак ДСНС попереджала населення про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні впродовж 24 – 26 липня.