Снаряды разорвались в селе во время учений на полигоне: в сети появилось видео

23 июля 2021 , 16:41
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Источник:

Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона

На полигоне Широкий лан в Николаевской области разорвались снаряды. Это случилось во время военных учений 22 июля.

Инцидент произошел в селе Чемерлиево. Соответствующее видео опубликовали местные жители в социальных сетях.

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Подробнее об инциденте

На видео можно увидеть воронку. Вокруг нее разбросаны осколки. Один из танковых снарядов взорвался во дворе частного дома. К счастью, в результате взрывов никто не пострадал.

В селе на Николаевщине разорвались снаряды: смотрите видео

Какие именно снаряды взорвались

По информации Специализированной военной прокуратуры Южного округа, снаряды выпустили военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы с танков Т-64.

Сейчас начали служебную проверку. Устанавливают виновных лиц. Инцидент расследуют по статье о небрежном отношении к военной службе (от 5 до 7 лет).

Важно! Об устаревших боеприпасах надо срочно сообщать местные органы власти или Службу спасения по номеру 101.

Последние инциденты со снарядами: что известно

  • Возле Кривого Рога мужчина хотел разобрать старый боеприпас, но он взорвался у него во дворе.
  • На Львовщине 33-летний мужчина подорвался на боеприпасе. Ему оторвало часть руки.
  • В Яворовском районе Львовской области жители дома нашли у себя во дворе артиллерийский снаряд.
Автор: Анастасія Мигидюк