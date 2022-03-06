На Николаевщине ВСУ захватили большое количество техники российских оккупантов

6 марта 2022 , 07:10
Читати новину українською

Источник:

фейсбук Генштаба ВСУ

На приморском направлении Вооруженные Силы Украины обороняют пункты базирования и порты на Черном море. Так, в Николаевской области они захватили значительное количество бронированной и автомобильной техники оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины. На других направлениях части и подразделения украинских военных проводят стабилизирующую операцию.

К теме Россия напала на Украину: хронология основных событий

Новость дополняется...

Автор: Тетяна Кійовська