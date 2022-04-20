На Николаевщине высока угроза как артиллерийских, так и ракетных ударов
Источник:ОК "Юг"
В Николаевской области сохраняется высокая угроза обстрелов артиллерией и ракетных атак. Существенных изменений в позициях войск пока нет.
Россия 19 апреля не прибегала к активным боевым действиям в области. О ситуации в регионе рассказало оперативное командование "Юг" в своей сводке за сутки.
В этот день Россияне обстреляли больницу в Николаевской области, есть пострадавшие
В море маневрирует вражеский флот
Высокая угроза обстрелов сохраняется уже несколько дней. В Черноморской операционной зоне продолжается маневрирование корабельной группы русских кораблей. Поэтому атаки могут совершать и оттуда.
Одна ракета попала в больницу в Баштанке. Пока неизвестно, были ли пострадавшие в результате вражеского удара по гражданскому объекту.
Главное за сутки на юге Украины: смотрите видео
Несколько дней назад – по Николаеву били кассетными бомбами: смотрите видео