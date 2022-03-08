На Николаевщине взяли в плен большую группу российских солдат

В Снигиревке Николаевской области взяли в плен группу российских солдат.

Об этом сообщает одесский журналист, участник боевых действий российско-украинской войны Сергей Братчук.

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Пленных "освободителей" уже почти 3000. Будет кому восстанавливать разрушенные мосты,

– говорится в описании к видео.

Ранее Виталий Ким обратился к жителям Николаевщины с просьбой собрать покрышки от авто на каждом перекрестке города и поджечь их в случае вторжения вражеской техники. Таким образом горожане могут ограничить видимость оккупантам, которые и без этого плохо ориентируются на местности.

Смотрите видео с захваченными оккупантами:





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