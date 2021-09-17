На Николаевщине жестоко избили 12-летнего ученика: мальчик в больнице
Источник:Полиция Николаевской области
В Николаеве 17 сентября в больницу госпитализировали 12-летнего мальчика. Ребенка избили в школе. Он получил тяжелые травмы живота и оказался в больнице.
Как рассказали правоохранители, мальчик получил травмы, когда был в школе.
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У ребенка был конфликт с одноклассниками
Предварительно установлено, что он получил телесные повреждения на школьной спортивной площадке. Причиной этого стал конфликт с одноклассниками. Как следствие – ребенка госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами живота.
Полицейские уже опросили участников конфликта, свидетелей и очевидцев, а также педагогов и администрацию учебного заведения.
Сейчас решается вопрос о предоставлении правовой квалификации, полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и проводят первоочередные следственные действия,
– отметили в Нацполиции.
К сожалению, это не единичный случай, когда дети в школе получают травмы. Причиной этого становится несчастный случай или конфликты со сверстниками. К примеру:
- 14 сентября в Харькове на школьном стадионе на ребенка упали футбольные ворота. 6-летнего мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии.
- А в марте школьник из города Орехов в Запорожье бил своего ровесника, пока кто-то это снимал.