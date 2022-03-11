Николаевская полиция получила трофейный "Тигр": видеофакт

Захваченная у оккупантов техника уже служит Украине. В частности, трофейный бронеавтомобиль "Тигр" получили николаевские полицейские.

Об этом сообщил начальник патрульной полиции Национальной полиции Евгений Жуков. Он также опубликовал видео с украинизированным Тигром, на который нанесли сине-желтую символику.

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"Приутигры палучили", – в шутку отметил полицейский. По словам патрульных, машина полностью исправна, да еще и с полным боекомплектом.

Теперь защитники Николаева действительно могут "лупить оккупантов" их же техникой, как раньше говорил губернатор области Виталий Ким.

Николаевские полицейские будут патрулировать город на трофейном "Тигре": видео

Уже несколько дней под Николаевом идет ожесточенная борьба. Российские захватчики не оставляют попыток прорваться в город, но наши защитники дают им достойный отпор.

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