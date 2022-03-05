Николаевская полиция поставила оккупантов на колени: красноречивое фото

5 марта 2022 , 19:36
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Источник:

телеграм-канал "ТРУХА"

Оккупанты пытаются взять Николаев с разных сторон, но город держится и не сдается. ВСУ, полиция, терроборона, местные власти и обычные граждане делают все для того, чтобы не дать врагу прорваться.

В одном из местных телеграм-каналов опубликовали фото с задержанием 4 "орков". Полиция буквально поставила оккупантов на колени.

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Полиция Николаева поставила оккупантов на колени


Николаевская полиция поставила оккупантов на колени / Фото "ТРУХА"

Заметим, что в 19.00 в Николаеве объявили о воздушной тревоге. Будут пролетать бомбардировщики Ту-22.

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Автор: Анастасія Кушпіт