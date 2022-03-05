В одному з місцевих телеграм-каналів опублікували фото з затриманням 4 "орків". Поліція буквально поставила окупантів на коліна.

До теми Збитий літак окупантів над Миколаївщиною: з'явилось відео допиту льотчиків

Поліція Миколаєва поставила окупантів на коліна



Миколаївська поліція поставила окупантів на коліна / Фото "ТРУХА"

Зауважимо, що о 19:00 у Миколаєві оголосили про повітряну тривогу. Пролітатимуть Ту-22 бомбардувальники.



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