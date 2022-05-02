Николаевские десантники уничтожили оккупантов вместе с бронетехникой – красноречивое видео

2 мая 2022 , 23:42
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Источник:

Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины

Десантники продолжают крушить силы россиян – сегодня украинские защитники уничтожили личный состав оккупантов и их бронетехнику.

Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины сообщило, что 79 отдельная десантно-штурмовая бригада Николаев ДШВ ВСУ смогла уничтожить 2 бронетранспортера россиян. Личный состав бронемашин последовал за техникой – украинцы ликвидировали всех, кто ехал, чтобы уничтожать нашу страну.

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На видео можно увидеть, как 79-я отдельная бригада уничтожает военную технику россиян. Уничтожены 2 бронемашины, которые могли навредить мирным украинцам.

Николаевские десантники уничтожили российских оккупантов: смотрите видео

Продолжаем выполнять боевые задания по уничтожению врагов нашей Родины! Вместе к победе! ДШВ – Всегда Первые! Слава Украине!
– написали члены бригады.

Сколько потеряли россияне на войне с Украиной

По данным Генштаба, за 68 дней полномасштабной войны Россия потеряла 23 800 своих военных. Это – в разы больше, чем оккупанты потеряли во всех войнах современности.

Среди других потерь врагов:

  • 1048 танков;
  • Более 2500 бронированных боевых машин;
  • 459 артиллерийских систем;
  • 152 реактивных систем залпового огня;
  • 80 ПВО оккупантов;
  • Почти 200 самолетов;
  • Более 150 вертолетов;
  • 8 кораблей и катеров;
  • Более 1800 единиц автомобильной техники, включая автоцистерны;
  • 271 беспилотник россиян;
  • 84 крылатые ракеты;
  • 38 единиц специальной техники.

Больше потерь российские оккупанты понесли на Изюмском направлении – боевики не оставляют пытаться штурмовать Харьков.

Россияне напряженно скрывают свои потери

  • Чтобы скрыть колоссальные потери оккупантов, вражеское начальство придумало схему, призванную маскировать количество российских погибших.
  • В разговоре двух оккупантов, который перехватила Служба безопасности Украины, россияне рассказывают, что погибших боевиков перевозят небольшими партиями, чтобы продолжать обманывать гражданских россиян.
  • Перехватить телефонный разговор удалось в Запорожской области. Там один российский военный объяснял другому, почему так долго везут тела погибших. Как отмечают в СБУ, такие логистические проблемы превращают трупы оккупантов в "полуразложенный груз 200".

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Автор: Ярослава Прадід