Николаевские нацгвардейцы приютили собаку, которую бросили россияне

Российские захватчики оставляют на поле боя не только технику и своих бойцов. Они еще и покидают собак, которых привезли с собой на войну против Украины.

Так, у нацгвардейцев Николаева теперь есть "трофейная" собака. Его оккупанты оставили, когда их подразделение удалось разбить нашим бойцам.

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Спасались сами и бросили собаку

В Нацгвардии рассказывают, что овчарка принадлежала оккупантам из русской гвардии. Они держали в окружении одно из сел бывшего Новоодесского района. Позиции захватчиков наши военные разбили, поэтому собаки захватчиков разбежались по всей деревне. Одну из них и приютила сначала семья Валентины Бойдыш.

Она рассказывает, что собака прибегала иногда и заглядывала в ее двор. Она начала подкармливать четырехлапого. Вынесет ему что-нибудь в кастрюльке, чтобы голодным не сидел.

Вот бегал, а потом перепрыгнул (забор – 24 канал) и прямо во двор зашел ко мне, и в кухню за мной зашел. Вот так вышло. Да и так он и остался,

– говорит она.

Женщина добавила, что затем по сети распространилась информация о том, что она приютила у себя бельгийскую овчарку. Ей начали регулярно звонить по телефону, предлагая деньги. Но Валентина отказывала всем. Вместо этого Макса она отдала нацгвардейцам. И хоть женщина уже скучает по собаке, но уверена, что четвероногий хорошо послужит нашим защитникам.

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