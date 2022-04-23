Так, у нацгвардійців Миколаєва тепер є "трофейний" собака. Його окупанти залишили, коли їхній підрозділ вдалося розбити нашим бійцям.

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Рятувалися самі та кинули собаку

У Нацгвардії розповідають, що вівчарка належала окупантам з російської гвардії. Вони тримали в оточенні одне із сіл колишнього Новоодеського району. Позиції загарбників наші військові розбили, тож собаки загарбників розбіглися по всьому селу. Одну із них і прихистила спочатку родина Валентини Бойдиш.

Вона розповідає, що пес прибігав іноді та заглядав у її двір. Тож вона почала підгодовувати чотирилапого. Винесе, бува, йому щось у каструльці, щоб голодним не сидів.

Оце бігав, а потім перестрибнув (огорожу – 24 канал) і прямо у двір зайшов до мене, і в кухню за мною зайшов. Ось так вийшло. Та й так він і лишився,

– каже вона.

Жінка додала, що потім мережею поширилася інформація про те, що вона прихистила у себе бельгійську вівчарку. Їй почали регулярно телефонувати, пропонуючи гроші. Але пані Валентина відмовляла всім. Натомість Макса вона віддала нацгвардійцям. І хоч жінка вже сумує за собакою, та впевнена, що чотирилапий добре послужить нашим захисникам.

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