Николаевский десантник успешно сбил "Иглой" российский штурмовик Су-25 "Грач"

Украинская нация – это просто цвет неповторимых героев и смелых поступков. Наши ВСУ доказывают это каждый день

Об очередном успешном уничтожении врага сообщили наши десантники. Их собрат из 79 Николаевской бригады сбил российский штурмовик Су-25 "Грач".

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На одном из направлений военнослужащий подразделения противовоздушной обороны 79 отдельной десантно-штурмовой бригады Николаев ДШУ ВС Украины успешно сбил российский штурмовик Су-25 "Грач",

– сообщило командование десантно-штурмовых войск.

Украинские воины отметили, что этот самолет российских оккупантов был бронированный. Но для нашего героя это не стало проблемой. Он его успешно приземлил выстрелом из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".

Наш герой-зенитчик пришел в армию бороться за родную землю добровольцем по мобилизации. За время подготовки получил соответствующую специальность, о чем свидетельствует сбитый "Грач".

Украинцы уничтожают российских оккупантов

Подобные случаи с нашими героями случаются часто. Оно и не удивительно, потому что они защищают свою жизнь. Следовательно, чрезвычайно мотивированы и обладают высоким боевым духом. К примеру, командование сообщало, что стрелок-зенитчик 81 отдельной аэромобильной бригады с помощью ПЗРК "Stinger" сбил российский вертолет Ми-24. Подразделения противовоздушной обороны ДШВ продолжают выполнять боевые задачи и эффективно уничтожать средства воздушного нападения противника.

А враждебные Су-25 "Грач" наши воины тоже сбивают не в первый раз. Еще в мае в Запорожской области нацгвардеец в одном из районов выполнения задания сбил такой российский штурмовик. Более того, этот случай был особенным, потому что наш герой уже второй раз за месяц сбивал самолет россиян. Соответственно этим нанес значительный урон российской оккупационной армии. Тем более что это был военный срочной службы.

Но абсолютно каждое из подразделений украинской армии прилагается к тому, чтобы как можно быстрее выбить оккупантов из нашей территории. Наши военные уничтожают как личный состав врага, так и его технику и не устают хвастаться новыми успехами в этом направлении. Например, воины 93 бригады Холодный Яр за сутки уничтожили 11 единиц вражеской техники, среди которой были танки, БМП, боевые машины "Рысь". С такими героями победа точно не заставит себя ждать.

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