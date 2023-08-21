Безосновательно насчитал подчиненным 5,4 миллиона: вручили подозрение командиру из Николаевщины
Источник:Государственное бюро расследований
ДБР сообщило о подозрении командиру одной из воинских частей Николаевщины. По данным следствия, он безосновательно насчитал почти 5,5 миллиона гривен подчиненным, которые длительное время не появлялись на службе.
Уже начат процесс возмещения денег. Подозреваемому грозит до 8 лет тюрьмы.
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Начислял зарплату даже тем, кто по 3 месяца не появлялся на службе
Следствие установило, что должностное лицо было обязано приостанавливать выплаты военным, которые самовольно покинули воинскую часть и в течение трех дней не вернулись к месту службы.
Впрочем, полковник продолжал начислять зарплаты даже военным, которые по три месяца не являлись на службу. Своими действиями он нанес ущерб государству на 5,4 миллиона гривен. По материалам ДБР, начат процесс возмещения денег бюджету,
– отметили в ДБР.
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Экс-начальник пограничного отряда нанес ущерб на 5,3 миллиона гривен
- В офисе генпрокурора рассказали, что экс-начальник Херсонского пограничного отряда нанес государству ущерб на 5,3 миллиона гривен. Ему сообщили о подозрении по факту небрежного отношения к военной службе.
- По данным следствия, подозреваемый с марта по июль 2022 во время временной оккупации Херсонщины не осуществлял проверку наличия на службе личного состава пограничного отряда.
- "Военнослужащим, которые не выполняли задачи по защите национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии и отсутствовали в части, незаконно насчитали и выплатили увеличенное дополнительное денежное вознаграждение на общую сумму 5,3 миллиона гривен", – отметили в Офисе генпрокурора.
- В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.