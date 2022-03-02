В Николаевской области местные захватили вражеский БТР: фотофакт
2 марта 2022 , 11:47Читати новину українською
Источник:телеграм "Суспільне Миколаїв"
В Еланецкой общине Николаевской области местные жители захватили вражеский БТР. На фото видео, перевезенное трактором в село.
В сети появилось фото, как украинцы захватили вражеский БТР в поле.
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После этого его перевезли в село с помощью трактора.
Местные захватили вражеский БТР / Фото "Общественное Николаев"
Пока неизвестно, были ли внутри российские военные или просто бросили технику.
Украинцы часто отбирают у россиян технику и выгоняют из города. В НАПК сообщили, что декларировать захваченные российские танки и другую технику не нужно. Подробности – читайте здесь.
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