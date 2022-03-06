В Николаевской области поймали военного из Крыма: его передали полиции

На Вознесенщине (Николаевская область) правоохранители задержали еще одного захватчика. Пленного передали полицейским.

Сообщается, что захватчик был задержан после разгрома вражеской колонны. У пленного военного изъяли документы, удостоверяющие, что он гражданин России, проживающий в Крыму.

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Пленник несет службу в отдельной бригаде береговой охраны. Оккупанта правоохранители задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время задержанному вручили подозрение.

в случае обнаружения подозрительных лиц немедленно звоните в полицию по номеру 102 или 095 278 31 74.

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