В Николаевской области продовольственная "беда": полные склады зерна, а продать невозможно

Виталий Ким рассказал, какая ситуация в области с посевной. По словам главы Николаевской ОВА, проблемы есть, но люди продолжают работать.

В частности, в интервью он отметил, что идет разминирование. Также в области не хватает топлива. Но все это не мешает людям работать в полях.

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Одна из масштабных проблем – закрытые порты

У нас есть проблема – это закрытые порты и неизвестно, когда они откроются. А у нас полные ангары зерна, растительного масла и т.д. Нам нужно вывозить их на мирную территорию и продавать,

– отметил он.

Также Виталий Ким добавил, что в области очень много озимых. И их нужно собирать.

Что касается обеспечения самой Николаевщины, то с этим проблем не будет по меньшей мере в течение двух месяцев. В области сделали запасы как продуктов, так и медикаментов.

Ранее в Минагрополитики рассказали, что оккупанты уничтожили по меньшей мере шесть зернохранилищ в Украине. Но, по словам замминистра, голод стране не грозит.

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