Зокрема в інтерв'ю він зазначив, що іде розмінування. Також в області не вистачає палива. Але все це не заважає людям працювати у полях.

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Одна з масштабних проблем – закриті порти

У нас є проблема – це закриті порти і невідомо, коли вони відкриються. А в нас повні ангари зерна, олії тощо. Нам потрібно вивозити їх на мирну територію та продавати,

– зазначив він.

Також Віталій Кім додав, що в області дуже багато озимих. І їх треба збирати.

Що ж стосується забезпечення самої Миколаївщини, то з цим проблем не буде щонайменше протягом двох місяців.В області зробили запаси як продуктів, так і медикаментів.

Раніше в Мінагрополітики розповіли, що окупанти знищили щонайменше шість зерносховищ в Україні. Але, зі слів заступника міністра, голод країні не загрожує.

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