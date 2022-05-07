В Николаевской области ВСУ уничтожили вражеский склад с боеприпасами и 20 единиц военной техники

Украинские военные продолжают уничтожать оккупантов. Недавно им удалось серьезно ударить по российским военным в Николаевской области.

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, защитники мощно ударили по оккупантам в населенном пункте Ивано-Кепино, что в Николаевской области.

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Горел склад боеприпасов

Украинские защитники уничтожили состав боеприпасов российских оккупантов. Сгорело около 20 единиц техники.

В населенном пункте Ивано-Кепино подразделениями сил обороны был уничтожен склад с боеприпасами и до 20 единиц военной техники противника, говорится в сообщении от Генштаба.

Российские захватчики цинично уничтожают инфраструктуру мирных городов. В частности, недавно обстреляли из ракет и реактивных систем залпового огня Николаев. Они запустили 5 ракет, одну из которых удалось сбить. Остальные попали в уже уничтоженный железнодорожный мост. Также враг активно применяет артиллерию для обстрела позиций украинских военных.

В НАТО считают, что ближайшие недели будут решающими в войне

По словам заместителя генерального секретаря НАТО Мирчи Джоанэ, война в Украине может занять еще долгое время. Однако следующие недели могут быть решающими в этом противостоянии.

Мы вступаем в решающую фазу войны, которую Россия ведет против Украины. Ожидаем, что ближайшие недели будут решающими,

– подчеркивает военный.

НАТО активно сотрудничает с Украиной. Сейчас готовят встречу руководителей генштабов, чтобы обсудить стратегически важные вопросы для Альянса. Интересно, что туда пригласили и министра обороны Алексея Резникова. Одно из заседаний будет полностью посвящено войне России против Украины.

Также Вооруженные Силы Украины постепенно начинают переходить на оружие НАТО. Это очень важно, ведь запасы советского оружия могут заканчиваться. Алексей Резников считает, что еще три месяца назад возможность перехода на более современное вооружение казалась практически невозможной. Но времена меняются.

"Не буду скрывать – еще 3 месяца назад эта задача считалась почти невозможной. Но благодаря мужеству и профессионализму украинских воинов, стойкости украинского народа все изменилось", – утверждал Резников.

Несмотря на все, Украина готова до сих пор будет получать советское оружие и боеприпасы. Они также очень необходимы на этой войне.

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