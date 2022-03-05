В Одессе и области, а также на Николаевщине объявили воздушную тревогу

В Николаевской и Одесской областях объявили воздушную тревогу. Людей призывают немедленно уйти в укрытие.

Информация об угрозе авиаудара поступила в 05:04.

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Отметим, что сирены завыли почти одновременно в:

Измаиле,

Березовке,

Южном,

Белгород-Днестровском,

Килии,

Черноморске,

Беляевке,

Одессе.

Местные телеграм-каналы пишут, что над Белгородом-Днестровским заметили самолет. Также сирены завыли на Николаевщине.

Если вы услышали сирены, нужно:

включить радиоприемник и телевизор, чтобы слышать распоряжение местных властей;

взять аптечку, документы (паспорт, свидетельство о рождении детей, документы об образовании, пенсионное удостоверение, военный билет и тому подобное), деньги, запас еды и воды, предметы личной гигиены;

срочно пойти к ближайшему укрытию (подвальное помещение, интернет, метрополитен и т. п), в котором можно спрятаться.

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