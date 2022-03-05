В Одессе и области, а также на Николаевщине объявили воздушную тревогу

5 марта 2022 , 05:13
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В Николаевской и Одесской областях объявили воздушную тревогу. Людей призывают немедленно уйти в укрытие.

Информация об угрозе авиаудара поступила в 05:04.

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Отметим, что сирены завыли почти одновременно в:

  • Измаиле,
  • Березовке,
  • Южном,
  • Белгород-Днестровском,
  • Килии,
  • Черноморске,
  • Беляевке,
  • Одессе.

Местные телеграм-каналы пишут, что над Белгородом-Днестровским заметили самолет. Также сирены завыли на Николаевщине.

Если вы услышали сирены, нужно:

  • включить радиоприемник и телевизор, чтобы слышать распоряжение местных властей;
  • взять аптечку, документы (паспорт, свидетельство о рождении детей, документы об образовании, пенсионное удостоверение, военный билет и тому подобное), деньги, запас еды и воды, предметы личной гигиены;
  • срочно пойти к ближайшему укрытию (подвальное помещение, интернет, метрополитен и т. п), в котором можно спрятаться.

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Автор: Альона Захарова