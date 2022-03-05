В Одессе и области, а также на Николаевщине объявили воздушную тревогу
5 марта 2022 , 05:13Читати новину українською
В Николаевской и Одесской областях объявили воздушную тревогу. Людей призывают немедленно уйти в укрытие.
Информация об угрозе авиаудара поступила в 05:04.
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Отметим, что сирены завыли почти одновременно в:
- Измаиле,
- Березовке,
- Южном,
- Белгород-Днестровском,
- Килии,
- Черноморске,
- Беляевке,
- Одессе.
Местные телеграм-каналы пишут, что над Белгородом-Днестровским заметили самолет. Также сирены завыли на Николаевщине.
Если вы услышали сирены, нужно:
- включить радиоприемник и телевизор, чтобы слышать распоряжение местных властей;
- взять аптечку, документы (паспорт, свидетельство о рождении детей, документы об образовании, пенсионное удостоверение, военный билет и тому подобное), деньги, запас еды и воды, предметы личной гигиены;
- срочно пойти к ближайшему укрытию (подвальное помещение, интернет, метрополитен и т. п), в котором можно спрятаться.
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