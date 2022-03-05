Інформація про загрозу авіаудару надійшла о 05:04.

Важливо У Харкові бомблять практично всі райони: місто тримає оборону

Зауважимо, що сирени завили майже одночасно у:

  • Ізмаїлі,
  • Березівці,
  • Южному,
  • Білгород-Дністровському,
  • Кілії,
  • Чорноморську,
  • Біляївці,
  • Одесі.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що над Білгородом-Дністровським помітили літак. Також сирени завили на Миколаївщині.

Якщо ви почули сирени, потрібно:

  • увімкнути радіоприймач та телевізор, щоб чути розпорядження місцевої влади;
  • взяти аптечку, документи (паспорт, свідоцтво про народження дітей, документи про освіту, пенсійне посвідчення, військовий квиток тощо), гроші, запас їжі та води, предмети особистої гігієни;
  • терміново піти до найближчого укриття (підвальне приміщення, паркінг, метрополітен тощо), в якому можна сховатися.

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