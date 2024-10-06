Уроженец Тернопольщины, возглавляющий УГКЦ в Австралии, станет кардиналом

Папа Франциск 8 декабря проведет консисторию по случаю введения в сан новых кардиналов, среди которых уроженец Тернопольщины владыка Николай Бычок. Сейчас он является епархом Мельбурнским УГКЦ из Австралии.

Титулом кардинала владели лишь несколько украинцев в истории. Об этом сообщил глава УГКЦ Святослав Шевчук.

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Глава УГЦК выразил поддержку выбору Папы

Глава УКГЦ рассказал, что воспринял эту новость с большой радостью.

Наименование новых кардиналов – это личное и суверенное право папы. Он, номинируя кого-то кардиналом, тем самым приглашает это лицо стать его помощником,

– написал Святослав Шевчук.

Он радуется, что теперь в разных уголках мира единодушно будут распространять правду о Церкви и Украине.

"Владыка Николай – один из молодых епископов нашей Церкви и мы только радуемся, что папа обратил на него внимание. Это для нас означает, что наша Церковь очень достойно и ответственно подбирает новых кандидатов в епископский сан, которые являются лучшими в грозди всего католического епископата в мире", – добавил Святослав Шевчук.

Он также выразил полную поддержку выбору Папы.

Известно, что владыка Николай Бычок родился 13 февраля 1980 года в Тернополе. Он принадлежит к монашескому ордену Редемптористов, предназначен для проповеднических миссий.

Еще раньше я там проходил свою диаконскую практику. Мне очень нравилось быть среди людей, быть на миссионерской территории, делать то, что соответствует харизме редемптористов. Люди, принадлежащих к приходу Матери Божьей Неустанной Помощи и около десятка станиц, некоторые на расстоянии до 300 километров от Прокопьевска, много пережили, натерпелись. Они были вывезены на Сибирь, но остались верными своим традициям, культуре, вере,

– рассказывал Николай Бычок о своей миссии в приходе Матери Божьей Неустанной Помощи в Сибири.

С апреля 2015 года он служил в Ньюарке, а в январе 2020 Папа Франциск назначил его епископом Мельбурнской епархии святых апостолов Петра и Павла УГКЦ.

Справочно. Кардиналами с украинским происхождением было лишь несколько священнослужителей. Среди них митрополит Киевский Исидор (XV век), митрополиты Львовские Михаил (Левицкий), Сильвестр Сембратович, Иосиф Слепой, Мирослав Иван Любачивский, Любомир Гузар, бывший Архиепископ львовский латинского обряда Марьян Яворский.