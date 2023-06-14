Приговор по делу Чауса: скандального судью отправили за решетку на 10 лет

Высший антикоррупционный суд отправил бывшего судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса за решетку. Проведет в месте лишения свободы он 10 лет.

Дело Чауса тянулось еще с 2016 года, когда детективы НАБУ разоблачили его в получении взятки в размере 3,7 миллиона гривен. В среду, 14 июня, стало известно о приговоре, вынесенном ВАКС в отношении этого судьи.

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Наконец-то приговор

Как отметили в Центре противодействия коррупции, Чаус получил 10 лет заключения с конфискацией имущества. Также он был лишен права занимать определенные должности на 3 года.

Чаус был задержан сразу в зале суда. Приговор вынесла коллегия судей в составе Евгения Крука, Алексея Кравчука и Инны Билоус,

– написали в ЦПК.

Кроме того, там упомянули, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Алина Жовницкая требовала для Чауса несколько более жесткого наказания.

Собственно, она говорила о 12 годах лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности на 3 года.

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Что известно о деле

В семилетнем судебном процессе по делу Чауса было все: Верховная Рада дала согласие на задержание судьи, Соломенский суд назначил ему меру пресечения, однако сам Чаус уехал в Молдову.

После этого его объявили в общенациональный розыск, а затем – в международный розыск. Конечно, с должности судьи его уволили.

В 2018 – 2020 годах дело заглохло, пока в 2021-м в Кишиневе Чаусу окончательно не отказали в предоставлении политического убежища – впоследствии появилось сообщение о его "похищении" в столице Молдовы.

Нашли "беднягу" в августе 2021 года, рассмотрение его дела возобновилось и продолжалось до сих пор. Любопытно, что Чаус даже пытался обжаловать в ОАСК свое увольнение с должности судьи Днепровского суда Киева.

Чаус и его защитники имеют право обжаловать приговор в течение 30 дней. К тому же скандальный судья уже заявил, что будет подавать апелляцию.