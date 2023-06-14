Справа Чауса тягнулась ще від 2016 року, коли детективи НАБУ викрили його в отриманні хабаря у розмірі 3,7 мільйона гривень. У середу, 14 червня, стало відомо про вирок, який ухвалив ВАКС щодо цього судді.

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Нарешті вирок

Як зазначили у Центрі протидії корупції, Чаус отримав 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Також його позбавили права обіймати певні посади на 3 роки.

Чауса затримали одразу в залі суду. Вирок ухвалила колегія суддів у складі Євгена Крука, Олексія Кравчука та Інни Білоус,

– написали у ЦПК.

Окрім того, там згадали, що прокурорка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Аліна Жовницька вимагала для Чауса дещо жорсткіше покарання.

Власне, вона говорила про 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади на 3 роки.

Зверніть увагу! Чаус та його захисники мають право оскаржити вирок протягом 30 днів. До того ж скандальний суддя уже заявив, що подаватиме апеляцію.

Що відомо про справу