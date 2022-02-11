Він дав офіційні свідчення під присягою Службі безпеки України. За словами чоловіка, на 126 день утримання сказали привести себе у порядок, погодували та дали одяг, щоб переодягнутися.

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Чаус повідомив, що після цього йому одягли на голову маску та посадили в автомобіль. Дорогою кілька разів машина зупинялася, а їхали вони близько 7 – 8 годин. Далі двоє супроводжуючих завели колишнього суддю в гумовий човен, решта залишились на березі з автівкою.

Через деякий час вони почали панікувати, бо побачили, як судно пропускає воду. Саме в цей момент Чаус вирішив скористатися ситуацією та втекти. Він вистрибнув з човна у воду й поплив до берега, через декілька хвилин і заховався в очереті, а згодом від втоми та стресу заснув.

Коли я прокинувся, почало світати. Однак ні автомобіля, ні човна, як і всіх ти осіб, на тому березі вже не було. Я почав чекати, коли здійметься вітер, щоб рухатися в очереті, не здіймаючи зайвих звуків,

– зазначив Чаус.

"Пройшовши через очерет десь загалом 45 метрів, я вийшов з нього і побачив поле соняшників. Йшов, поки поле соняшників не закінчилося. Там я побачив невелику посадку з деревами і дорогу за нею, де був знак-вказівник на якому було зазначено "Чернівці 6", – продовжив він.

Екссуддя пішов за напрямком, вказаним на знаку, думаючи, що рухається до обласного центру – Чернівців. Після двох кілометрів пішки, зупинив молоковоз, яким і зміг доїхати до Чернівців. Однак це виявилося не місто, а селище, де згодом його й відшукали українські правоохоронці.

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