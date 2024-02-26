В Украину с визитом прибыл премьер-министр Болгарии

Сегодня, 26 февраля, в Украину с рабочим визитом прибыл премьер-министр Болгарии Николай Денков. Он приехал вместе с делегацией.

Болгарский премьер прибыл в столицу Украины на поезде.

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Что известно о визите премьер-министра Болгарии

Известно, что премьер Болгарии Николай Денков прибыл в Киев вместе со своей делегацией.

Так, в состав болгарской делегации также входят министры юстиции, окружающей среды и энергетики – Атанас Славов, Юлиан Попов и Румен Радев, заместители министров обороны и иностранных дел – Станимир Георгиев и Тихомир Стойчев, а также глава Минобороны адмирал Эмиль Ефтимов.

Премьер-министр Болгарии и его делегация прибыли в Киев / Фото БНТ

Что касается подробностей визита, то болгарское издание его не сообщает.

"Программа держится в секрете из соображений безопасности. Ожидаются встречи с официальными лицами, но мы не можем сказать, кто это будет", – говорится в сообщении издания.

Кроме этого, там добавили, что это второй визит премьер-министра Болгарии с начала войны. Через несколько месяцев после того, как Россия вторглась в Украину, ее посетил и тогдашний премьер-министр Кирилл Петков.

В начале этого месяца Украину посетил также спикер парламента Росен Желязков.

Передача Болгарией БТР Украине: что известно

Румен Радев, президент Болгарии, 4 декабря наложил вето на документ о предоставлении военной помощи Украине на документ о предоставлении военной помощи Украине.

Он объяснил свой мотив, что болгарские депутаты якобы "не были в достаточной степени ознакомлены с конкретными условиями передачи". Также он добавил, что эти БТР могла бы использовать сама Болгария – например, чтобы охранять границу и помогать людям, если произойдет какая-то беда.

Однако тогда президентское вето быстро осудили парламентские группы, которые поддерживают кабинет премьер-министра Николая Денкова. Поэтому 161 голос отдали за то, чтобы преодолеть его. Против были 55 депутатов.