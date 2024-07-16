В Киеве прошла церемония прощания с экс-командиром добробата ОУН Николаем Коханивским

В Киеве во вторник, 16 июля, попрощались с основателем "Добровольческого батальона ОУН", бывшим командиром батальона "ОУН" Николаем Коханивским. Он погиб 10 июня вблизи Волчанска на Харьковщине.

Смерть 53-летнего военного, рядового солдата 125 бригады ВСУ подтвердили только в августе. Произошло это после того, как удалось забрать его тело с поля боя и провести опознание.

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Коханивский был борцом за национальные интересы Украины еще с 2003 года

Настоящее имя воина – Николай Диоба. Он был по специальности газоэлектросварщиком и прошел путь от простого работника на рынке до командира добровольческого батальона.

В 2003 году он переехал в Киев и стал известным как борец за национальные интересы Украины. А в 2004 году во время Оранжевой революции он получил публичное признание: тогда Коханивский возглавлял избирательную комиссию в Енакиево и смог обеспечить честный ход голосования и избежать фальсификаций.

Павший воин был противником советского наследия. Так, в 2008 году он разбил в Киеве памятник одному из организаторов ВЧК и Голодомора Григорию Петровскому. За это против него открыли первое уголовное дело.

Отстаивал идеалы свободы Коханивский и во время Майдана. Он участвовал в боях на улице Грушевского и Институтской. За время революции он был ранен 8 раз.

Военный путь воина начался именно в это время. Он основал и возглавлял Первую Киевскую сотню ОУН имени Коновальца. А когда началась российско-украинская война на Востоке, он сформировал добровольческий батальон "ОУН", который участвовал во многих ключевых боях, в частности, оборонял Донецкий аэропорт, участвовал в штурме Саур-Могилы, держал оборону села Пески в Донецкой области.

В должности командира добровольческого батальона "ОУН" Коханивский находился до августа 2016 года. После себя он назначил командиром батальона своего первого заместителя по боевой части друга "Ивана".

В 2016 году "Добровольческое Движение ОУН" проводило массовые акции против "Сбербанка России" и "Альфабанка". Вместе с тем под атаками были штабы и офисы прокремлевских деятелей в Киеве. А в 2018 году он совершил погром здания ''Россотрудничества'' в Киеве и разбил окна в зданиях "Сбербанка" и "Альфа-банка", что располагались рядом. Также активисты в 2016 году останавливали так называемое мирное шествие Московского патриархата на Киев, называя соответствующих попов агентами российских спецслужб.

В 2020 году Николаю Коханивскому за погромы в Киеве присудили два года ограничения свободы с отсрочкой в один год. Суд отклонил ходатайство российских банков о выплате компенсации более 1 миллиона гривен.

Коханивский участвовал в боевых действиях и после 24 февраля 2022 года. Он служил как рядовой в подразделении Сил обороны Украины.

За все годы борьбы он получил ряд наград:

Знак народного почета "Орден Единство и Воля" (2014 год);

Медаль Степана Бандеры или 100-летие проводника ОУН (2015 год);

Боевая награда Добровольческого Батальона ОУН (2016 год);

Медаль УПЦ КП "За жертвенность и любовь к Украине".

В Киеве прошла церемония прощания с Николаем Коханивским / Фото "РБК-Украина