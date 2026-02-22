Всего год, как вернулся из плена: в Моршине внезапно умер защитник Николай Комаров
- Николай Комаров, 26-летний защитник, вернулся из плена в феврале 2025 года после четырех лет заключения.
- Он присоединился к 57 отдельной мотопехотной бригаде в марте 2022 года и погиб через год после возвращения из плена.
После нескольких лет в плену в Украину вернулся Николай Комаров. Вскоре после освобождения его жизнь оборвалась.
Защитник жил на свободе всего год после возвращения из российской неволи. Об этом сообщили в Моршинском городском совете.
Что известно о трагической смерти украинского защитника?
Во время взаимного обмена пленных в феврале 2025 года в Моршин вернулся 26-летний Николай Комаров, который с 2022 года защищал Луганскую область. Последние четыре года он провел в плену. Жизнь мужчины оборвалась вскоре после возвращения.
В марте 2022 года Николай Комаров добровольно вступил в ряды 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко. Уже через месяц после начала службы он попал в плен. 5 февраля 2025 года военный был освобожден во время обмена.
Напомним! Во время обмена в феврале 2025 года домой вернулись 150 украинских защитников. Среди освобожденных – воины Военно-Морских сил, Воздушных сил, военные Десантно-штурмовых и Сухопутных войск, нацгвардейцы, пограничники, теробороновцы, а также полицейский.
Что известно о последнем обмене военнопленных?
В результате первого в 2026 году обмена пленными домой вернулись 157 украинцев, включая военных и гражданских. 139 освобожденных украинцев находились в плену с 2022 года. Среди них были незаконно осужденные защитники и защитники Мариуполя.
Известно, что из российской неволи вернулись военнослужащие и 7 гражданских. Среди освобожденных есть 18 защитников, которые были незаконно осуждены на длительные сроки заключения.
Из российского плена вернулись воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Среди них солдаты, сержанты и офицеры.