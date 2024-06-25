"Митбол по-киевски", переговоры в Таиланде и избиение военного: биография Николая Тищенко

Николай Тищенко в большой украинской политике ни много ни мало – 5 лет. Однако за это время он стал фигурантом огромного количества скандалов. Немало критики вызвали его заявления, а еще большую – поступки во время пандемии и большой войны. И едва ли не наибольшую "славу" нардепу принес последний скандал, связанный с избиением военного Дмитрия Павлова в Днепре, когда тот гулял с ребенком.

Если раньше большинство зашкваров политика преимущественно обсуждались в сети, то после нападения на военного на деятельность Тищенко наконец обратили внимание правоохранительные органы. Сейчас он под следствием.

Кто же такой Николай Тищенко и почему он стал самым скандальным депутатом в украинской истории – читайте в материале 24 Канала.

Обратите внимание Тищенко сообщили о подозрении из-за нападения на военного Павлова

Ресторатор и медийщик и призраки 90-х

Николай Тищенко родился 17 мая 1972 года в Киеве. После окончания школы поступил в Киевский инженерно-строительный институт, который закончил по специальности "инженер-механик". По специальности не работал. Во время учебы также закончил военную кафедру и является лейтенантом запаса.

Кроме того, во время учебы, занимаясь спортом, получил звание мастера спорта по дзюдо. Но в целом о периоде обучения Николая Тищенко и о том, чем он занимался до конца 90-х не так много известно. По данным СМИ, в тот период он был связан с организованной преступной группировкой братьев Савлоховых и имел прозвище "Коля Оболонский".

В конце 90-х свои связи с ОПГ Тищенко разорвал и тогда же начался его подъем в бизнесе как ресторатора. Откуда тогда у него были деньги для стартового капитала – точно неизвестно, но основными являются две версии.

Первая – бизнес финансировала группировка братьев Савлоховых.

Вторая – Тищенко был фиктивным владельцем ресторанов, которые на самом деле принадлежали его сестре, которая уже в то время жила в Москве (кстати, живет до сих пор).

Бизнес Тищенко процветал, сеть ресторанов "Мировая карта" (позже – "Козырная карта") стала едва ли не самой успешной в Украине в 2000-х. А с 2005 года Тищенко начал получать и медийную популярность благодаря различным телешоу, в которых он участвовал. Кроме того, он стал популярным благодаря журналам, обложки которых часто украшал его обнаженный торс, а среди материалов были разговоры о том, какими должны быть отношения, секс и какие женщины нравятся Николаю Тищенко.



Николай Тищенко в шоу "Игры Патриотов" / Скриншот

Успешный ресторанный бизнес и медийная узнаваемость повлияли и на то, что в 2011 году телеканал СТБ пригласил Тищенко стать судьей кулинарного шоу "МастерШеф" и следующие 5 лет он снимался в нем.

В 2017 году начал работать с "Новым каналом" и стал ведущим программы "Ревизор", в следующем году – участником проекта "Танцы со звездами".

И только в 2019 году Тищенко решил податься в большую политику.

В бой идут гречка, митболы, лимоны и "праздник Чернобыля"

На внеочередных парламентских выборах в 2019 году Николай Тищенко решил идти в политику, стал членом партии "Слуга народа" и баллотировался в парламент на округе №219 – в Святошинском районе Киева. Что интересно, во время предвыборной кампании ЦИК обращала внимание на нарушения со стороны Тищенко, который проводил агитационные мероприятия в Святошинской РГА, что является нарушением.

Кроме того, по данным движения "Честно", было зафиксировано не менее 4 случая подкупа избирателей со стороны Тищенко, за что он получил статус "гречкосея". Так или иначе, а набрав более 30% Николай Тищенко получил депутатский мандат и стал членом фракции монобольшинства в парламенте. И тогда же понеслось.

Говоря о Тищенко, прежде всего стоит вспомнить о том, как и почему он получил прозвище "Коля Котлета". Дело в том, что в декабре 2021 года во время открытия новогодней площадки возле Офиса Президента депутат решил поделиться с журналистами, что будет готовить на праздники. Изюминкой стола должны были бы быть "митболы по-киевски", на что ему возразили, что блюдо называется котлета по-киевски, но Тищенко упорно стоял на своем.

Мы с вами вводим новые тренды. Потому что мы молодежь. А молодежь она всегда на передовой. А украинская молодежь всегда диктует новые тренды,

– говорил тогда Тищенко.

После этого за депутатом прочно закрепились прозвища "Коля Котлета" и "Коля Митбол".

Тищенко рассказывает о митболах: смотрите видео

Также Тищенко известен оговорками. И если его сравнение Украины с насосом, где "что ни возьми, ничего не работает", вызвало возмущение, то слова о годовщине Чернобыля – полное непонимание.

Хочу напомнить, что 26 апреля будет праздник, очень большой, очень важный праздник. Это трагедия, Чернобыльская катастрофа,

– заявил Тищенко в эфире пророссийского канала Мураева.

От этих слов удивились даже ведущие, а в сети возник вопрос – что же в день памяти празднует Тищенко? И на этот вопрос ответить сложно, потому что:

28 июля 2023 года Тищенко поздравил украинцев с Днем Независимости;

Свое рождественское поздравление в соцсетях в 2022 году завершил словами "Христос Воскрес".

А еще Тищенко любит "подарки". 21 июня 2020 года после взрыва в доме на Позняках в Киеве, который унес жизни 5 человек, на место приехал и этот депутат. Пострадавшим, которые потеряли жилье или ждали того, когда их родственников найдут под завалами, депутат привез лимоны, что вызвало острую реакцию общества. В свое оправдание Тищенко заявил, что якобы его медики попросили привезти именно лимоны и ему оскорбительно с насмешек в сети.

Тищенко привез лимоны на место трагедии / Скриншот, "Бабель"

"Антиковидный Велюр"

За время депутатской деятельности Николай Тищенко получил одновременно 2 звания – как наименее инициативный депутат, который, например, в 2020 году не зарегистрировал ни одного депутатского обращения. Другое же – звание наиболее скандального. И скандалы были разные. И если митболы, лимоны и "праздники" вызывали возмущение и становились мемами, а защита коллеги по партии Галины Третьяковой, которая радовалась смерти другого "слуги" Антона Полякова, – осуждение, то другие же вызывали резонанс.

И первый крупный скандал, в центре которого оказался Николай Тищенко, случился в 2020 году. Тогда в разгар карантина в апреле журналисты Bihus.Info опубликовали расследование о том, как работает ресторан "Велюр", владельцем которого является Тищенко. Тогда ресторан принимал "элитных гостей" – чиновников, бизнесменов и людей, связанных с олигархами.

Как "Велюр" Тищенко нарушал карантин: смотрите видео

Сам Тищенко оправдался, что, мол, ресторан сейчас принимает таких гостей только как место для личных встреч и гости там даже не едят. Однако это событие получило огласку, ведь в стране в то время был жесткий карантин. Хотя полиция прибыла в "Велюр", но тогда там были только работники заведения, поэтому Тищенко избежал ответственности.

Но история на этом не завершилась. В июле того же года заведение в соцсетях анонсировало, что работает всю ночь, что было запрещено правительством. Но заведение и сам Тищенко продолжали опираться на постановление КГГА, которая позволяла работу заведений в Киеве, хотя постановление правительства действовало по всей стране.

Переговоры на пляжах Таиланда

На "Велюре" Николай Тищенко не остановился. Следующий "ключевой" скандал с участием нардепа был связан с его посещением Таиланда. Хотя на тот момент он и так успел достаточно отличиться. В июле 2022 года его уволили с должности главы областной организации партии "Слуга народа" в Закарпатской области. Причиной стала скандальная репутация нардепа. А в октябре того же года он снова стал героем мемов, потому что после освобождения города Лиман Донецкой области написал в соцсетях, что "Ливан наш" – сеть мгновенно взорвалась мемами о том, как Тищенко захватил страну на Ближнем Востоке.



Как Тищенко Ливан захватывал / Скриншот

Но вернемся к скандалу с Таиландом. В январе 2023 года нардеп опубликовал в соцсетях фотографии с пляжа с подписью, что поехал на зимовку в теплые страны, потому что это "семейная традиция". Но когда традицию депутата не оценили граждане воюющей страны, Тищенко начал гнуть другую линию.



Тищенко в Таиланде / Фото из соцсетей депутата

Депутат обвинил журналистов в распространении фейков, мол, он в Таиланд поехал по поручению Офиса Президента, а не на отдых. "Зимовка" превратилась в переговоры с партнерами из Таиланда и Вьетнама. Тищенко также заявил, что новости о его отдыхе в Таиланде не только являются фейком, но и ударом по репутации Украины.

Позже в интервью он начал оправдываться, мол, действительно ехал для проведения встреч, но поездка была оформлена как отпуск, потому что он "не хотел ехать за государственный счет" в командировку.

Но общество в это не поверило и все же партии "Слуга народа" пришлось исключить Тищенко из своей фракции в Верховной Раде. Но депутатский мандат у него остался.

В апреле же Николай Тищенко решил "реабилитироваться" и похвастался в соцсетях тем, что передал бойцам Святошинской ТРО бронежилеты, которые приобрел за свой счет, а везла их его жена. Но по данным Следствие.Инфо, эти бронежилеты оказались непригодными – изготовлены в 1983 году, они настолько некачественные, что легко пробиваются ножом.

Тищенко и его бронежилеты: смотрите видео

Нападение на военного – последняя капля?

После истории с Таиландом Тищенко, которого подозревают в организации незаконных схем в Закарпатской области, решил стать борцом за справедливость и противодействовать колл-центрам. В июле 2023 года заявлял, что в Киеве якобы обнаружили колл-центр, который работал на Россию и собирал информацию о военных и ПВО. Тогда он обвинил депутата из "Слуги народа" Олега Семинского, что тот якобы причастен к работе call-центра, который сотрудничал с россиянами. Сам Олег Семинский утверждал, что пришел в офис по вызову владельцев помещения.

И, как выяснилось, Тищенко не столько желает прекратить незаконную деятельность "офисов", сколько получать проценты от деятельности. Об этом свидетельствовала опубликованная запись телефонного разговора, в которой человек с голосом Тищенко рассказывает о схемах прикрытия незаконной деятельности за несколько миллионов гривен. Однако Тищенко называет эти записи фейками и продолжает "борьбу с офисами".

Так или иначе, а 20 июня 2024 года Николай Тищенко приехал в Днепр якобы бороться с мошенничеством. Там к нему и подошел военнослужащий Дмитрий Павлов. Между депутатом и военным начался спор, после чего люди Тищенко схватили Павлова и избили его. Это произошло и несмотря на то, что Павлов гулял с маленьким ребенком.

Избиение военного в Днепре охраной Тищенко: смотрите видео

Эта история вызвала огромный резонанс в обществе, ведь в очень упрощенном виде история выглядит так – люди депутата избили военного. Однако речь идет об истории, связанной с "офисами" и мошенническими схемами, которые якобы разоблачает Тищенко, и именно это было причиной спора Тищенко и Павлова.

Действия Тищенко возмутили даже его кума – Андрея Ермака. Глава Офиса Президента признал, что долгое время знаком с Тищенко и является крестным отцом его сына, но поведение его – аморально.

Тем временем среди военных начался флешмоб "Тищенко пи*арас" как реакция на отношение депутата к военнослужащим. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против Тищенко из-за нападения на Дмитрия Павлова в Днепре, дальше будет суд.

Лишат ли Тищенко депутатского мандата – пока непонятно, однако петиция на сайте Верховной Рады набрала более 20 000 подписей. И сам Тищенко сложить мандат не хочет, потому что его выбрали люди на округе. Поэтому история продолжается.