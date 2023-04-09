Бросили гранату из дрона: Тищенко выдвинул версию поджога авто секретаря горсовета на Закарпатье
Источник:Николай Тищенко
В Ужгороде в ночь на 9 апреля вспыхнул Mercedes, принадлежащий Арсену Мелкумяну – секретарю горсовета. Николай Тищенко заявил о покушении на жизнь Мелкумяна и его семьи.
Тищенко поздравил верующих с Вербным воскресеньем. Кроме того, он подчеркнул, что у него плохая новость.
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На одного из членов нашей временно-следственной комиссии, политического деятеля, и на его семью было совершено покушение на жизнь, вместе с этим сожжен его автомобиль. По одной из версий был применен дрон и после взрыва полностью сгорел автомобиль, который раньше мы применяли для проверок лесохозяйств,
– заявил Тищенко.
Журналист Виталий Глагола заметил, что правоохранители не рассматривают версию с дроном. Вспыхнувший Mercedes стоял под камерой видеонаблюдения. Никаких прилетов по автомобилю вроде бы не зафиксировали.
Авто Мелкумяна вспыхнуло в ночь на 9 апреля
Авто Арсена Мелкумяна вспыхнуло в ночь на 9 апреля 2023 года. Инцидент произошел в 01:50 во дворе дома секретаря горсовета. Сам Мелкумян заявил, что автомобиль подожгли. Экспертиза продолжается. Секретарь горсовета уверен, что совершившие это люди понесут ответственность. Он поблагодарил пожарных и заметил, что цинизм поджигателей зашкаливает.