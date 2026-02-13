"Судья Майдана" получает пожизненную "пенсию" за средства украинцев
- Николай Титов, бывший "судья Майдана" с Киевщины, получает пожизненную пенсию.
- Его общий стаж составил 39 лет.
Бывший судья из Киевской области Николай Титов ушел в отставку и будет до конца жизни находиться на государственном обеспечении. Когда-то этот чиновник принимал несправедливые решения в отношении участников Революции Достоинства.
Так, во время событий Майдана, в январе 2014 года, Титов на три месяца безосновательно лишил водительских прав Валентину Бабич. Об этом рассказывает "Следствие Инфо".
Как Титов "судил" участников Майдана?
Речь шла об эпизоде 29 декабря 2013 года во время акции "Автомайдана". Женщину обвинили в том, что она якобы не выполнила требование милиции остановиться. Однако в суде Бабич объяснила, что была лишь пассажиркой в автомобиле, который двигался в плотной колонне, и никаких сигналов об остановке не слышала.
Судья не принял во внимание ее объяснения, сославшись на протокол и рапорт инспектора ДПС. В то же время в марте 2014 года апелляционный суд Киевской области отменил это решение и закрыл дело из-за отсутствия состава правонарушения.
Несмотря на это, впоследствии в декларации добродетели Титов заявлял, что не принимал решений в отношении участников протестов.
Николай Титов работал в Богуславском районном суде с 1993 года (до 2003-го – как народный судья). Его стаж на должности превысил 33 года.
Ранее он занимал должности в органах внутренних дел Киевщины, работал адвокатом в Киевской областной коллегии адвокатов и следователем прокуратуры Богуславского района.
Высший совет правосудия засчитал ему в судейский стаж не только годы работы в юридической сфере до назначения, но и почти два года обучения в Харьковском юридическом институте и два года срочной военной службы (1979 – 1981). В итоге общий стаж составил 39 лет, что дало основания для отставки.
Отставка судьи предусматривает пожизненное денежное содержание из госбюджета – от 50% до 90% зарплаты в зависимости от стажа. Согласно декларации, в 2024 году Титов получил более 1,5 миллиона гривен заработной платы и более 200 тысяч гривен пенсии.
Что известно об "элитных" пенсиях в Украине?
- Бывшие прокуроры могут получать пенсию до 219 000 гривен, обжаловав ограничения в судах.
- Судьи Верховного Суда в отставке получают пожизненное содержание, которое может достигать 390 184 гривен, в зависимости от зарплаты действующего судьи.
- Сотни бывших нардепов через суды добиваются спецпенсий, превышающих максимальную пенсию в Украине, достигая более 60 000 гривен. Виктор Слаута, Валерий Борзов и Екатерина Ващук являются примерами бывших депутатов, которые успешно отсудили высокие пенсии, используя судебные решения в свою пользу.