Пиарился на строительстве водопровода и брал взятку: Задорожного исключили из "Слуги народа"

Партия "Слуга народа" на заседании в понедельник, 15 июля, исключила из своего состава нардепа Николая Задорожного. Накануне мужчина получил подозрение от САП и НАБУ.

О том, что Задорожный покидает ряды партии, сообщили в пресс-службе "Слуги народа".

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Задорожного исключили из партии "Слуга народа"

Как отметили в партии, в понедельник, 15 июля, состоялось заседание дисциплинарной комиссии политической партии "Слуга народа".

На заседании было принято решение исключить из рядов партии народного депутата Николая Задорожного.

Добавим, что пресс-секретарь партии "Слуга народа" Юлия Палийчук сообщила, что членство Задорожного на время расследования приостановили, также его исключат из состава ВСК.

Она отметила, что фракция осуждает любые проявления коррупции и считает, что каждый, "кто прибегает к таким действиям, должен нести ответственность, независимо от статусов и должностей".



"Мы выступаем за полное и объективное расследование инцидента, фигурантом которого, по информации НАБУ, может быть народный депутат Николай Задорожный", – говорится в сообщении.