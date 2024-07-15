Хотел получить 3,4 миллиона гривен: депутата от "Слуги народа" подозревают в вымогательстве взятки

САП и НАБУ сообщили о подозрении народному депутату Николаю Задорожнему от партии "Слуга народа". Он требовал взятку в размере 3,4 миллиона гривен за не препятствование проведению ремонтных работ на Сумщине.

Также к этому делу привлечены несколько местных правоохранителей, которые должны были получить "долю". Следствие продолжается, устанавливаются другие причастные лица.

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Что известно дело Николая Задорожного

По информации от правоохранителей, народный депутат требовал 14% от суммы средств, выделенных на ремонт водопровода в Ахтырском районе Сумской области. Из этих 14%, 10% предназначались ему лично, а 4% – для местных правоохранителей, которые за это не должны были препятствовать в освоении выделенных средств.

По информации от журналиста Олега Новикова, говорится о члене комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета, председателе временной специальной комиссии по вопросам обустройства фортификаций и закупки дронов Николая Задорожного.

Следствие установило, что в марте 2024 года Задорожный обратился к председателю Чупаховского сельского совета Александру Кужелю с просьбой предоставить неправомерную выгоду за непрепятствование проведению тендера по ремонту водопровода.

Что о депутате рассказали в ЦПК

По информации от Центра противодействия коррупции, Задорожный победил на выборах в округе №162 на Сумщине. Там добавили, что депутат "пиарился" на строительстве водопровода в Чупаховской общине на Ахтырщине.

Депутат заявлял, что сделал обращение в правоохранительные органы, "чтобы процесс освоения средств специального фонда был честный и прозрачный". Так, видим какой честный и прозрачный,

– отметили в ЦПК.

До того, как стать депутатом, Задорожный был шоуменом и ведущим. Он работал в ивент-агентстве GB Event by Kvartal 95.

Интересный случай произошел с депутатом в 2022 году на Сумщине. Задорожный приехал туда в свитере с большим логотипом V, символом, который оккупанты наносили на свою технику.