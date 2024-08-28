Брата Павла Дурова объявили в розыск во Франции, – Politico

На прошлой неделе во Франции задержали Павла Дурова. Как выяснилось, французские власти также в марте этого года выдали ордер на арест Николая Дурова, который является братом основателя Telegram.

Ордера были выданы после того, как Telegram не предоставил ответа на судебный запрос по идентификации пользователя платформы. В документе также отмечается "почти полное отсутствие сотрудничества Telegram" с французскими и европейскими органами власти.

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Что известно об ордере на арест брата Дурова

Ордера на Павла и его брата Николая, соучредителя платформы, были выданы 25 марта по обвинениям, в частности за "соучастие в хранении, распространении, предложении или предоставлении порнографических изображений несовершеннолетних в организованной группе".

В деле также упоминается вице-президент Telegram Илья Перекопский, однако не указано, был ли выдан ордер на его арест.

По словам прокуратуры, на данном этапе единственным лицом, которое допрашивают по этому делу, является Павел Дуров. Местонахождение Николая Дурова пока неизвестно.

Что известно о Николае Дурове

Николай Дуров – российский программист и математик, известный своим участием в создании популярных мессенджеров "ВКонтакте" и Telegram. Он является старшим братом Павла Дурова.

Николай Дуров имеет значительный академический бэкграунд в области математики и информатики. Он получил несколько научных степеней, включая степень кандидата физико-математических наук.

Николай был одним из ключевых разработчиков социальной сети "ВКонтакте". Он отвечал за техническую часть проекта, создавая основные алгоритмы и архитектуру системы.

После конфликта с российскими властными структурами и продажи "ВКонтакте", братья Дуровы основали мессенджер Telegram, где Николай снова сыграл ключевую роль как главный архитектор и программист. Он разработал протокол шифрования, который обеспечивает безопасность сообщений в мессенджере.

Николай известен своим замкнутым образом жизни, он редко появляется на публике и неохотно дает интервью. Он в значительной степени сосредоточен на своей работе и науке.

Николай Дуров полностью отошел от бизнеса своего младшего брата и решил посвятить себя научной деятельности. По состоянию на август 2024 года он занимает должность старшего научного сотрудника в Петербургском отделении Математического института имени Стеклова Российской академии наук.

Николай постоянно проживает в Санкт-Петербурге и редко встречается со своим братом.