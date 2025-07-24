В EUReporter критикуют снисходительное отношение австрийской бюрократической системы к подозрительным источникам богатства некоторых иностранцев. Ярким примером считают ситуацию с Лагуном, информирует 24 Канал. Об этом заявило издание "Украинские новости" со ссылкой на Eureporter.

Заметьте Организовала схему со сборами на дроны: из ОАЭ экстрадировали фигурантку расследования 24 Канала

Почему начали активно обсуждать экстрадицию Лагуна?

Летом 2025 года во время визита в Вену Владимир Зеленский призвал австрийские власти сотрудничать в деле возвращения украинских экс-чиновников и олигархов. Тогда президент подчеркнул, что люди, которые сбежали от украинского правосудия, "используют Европу, и, безусловно, Австрию, как тайник для хранения украденных активов".

Уже через несколько дней в СМИ заговорили о том, что именно Лагуна одним из первых должны вернуть из Австрии. Теперь информацию прокомментировали в EUReporter.

Как издание оценивает ситуацию с Лагуном?

В EUReporter оценили призыв Зеленского как справедливый. Издание сообщило: за последние годы из почти 30 запросов украинской стороны по экстрадиции только один получил надлежащий ответ. По словам издания, на территории Австрии сейчас живут бывшие банкиры, промышленники, сельскохозяйственные магнаты, которым в Украине грозит уголовное преследование из-за мошенничества, коррупционных схем, хищения и уклонения от уплаты налогов.

Среди известных украинских олигархов, которые находятся в Вене, и которые могли бы подпадать под "быструю экстрадицию", украинские медиа называют экс-банкира Николая Лагуна, которому на родине вменяют более 1 миллиарда евро убытков от вывода средств в оффшоры через обанкротившийся "Дельта Банк",

– говорится в сообщении.

Журналисты EUReporter отмечают: стартовым капиталом "Дельта Банка" могли быть российские деньги. В частности, планы Лагуна мог финансировать одиозный Кирилл Дмитриев – соратник Владимира Путина, который работает над переговорами России с США по восстановлению бизнес-связей.

"Как покажут впоследствии финансовые расследования – окружение экс-банкира создало целый ряд компаний-однодневок, которые становились фейковыми заемщиками в западных банках, залогом по их кредитам выступали реальные деньги "Дельты", а отчетность для Нацбанка – просто подделывали", – отмечают в статье.

Одним из самых известных кейсов является участие "Дельта Банка" в схемах скандального австрийского Meinl Bank. Через него из "Дельты" вывели по меньшей мере 87 миллионов долларов. Всего же с корсчетов "Дельты" в Meinl Bank AG, BANK FRICK AND CO.AG, East-West United S.A., BANK WINTER & CO.AC по схеме "back-to-back" списали около 437,2 миллиона долларов.

Общая сумма убытков по этим невозвращенных кредитов, а также из средств, которые Фонд гарантирования вкладов оплатил обманутым вкладчикам "Дельты" – составляет более 50 миллиардов гривен или около 1,1 миллиарда евро. С тех пор в Украине продолжаются многочисленные уголовные производства в отношении деятельности Лагуна и его окружения, в частности, руководства "Дельта Банка", что также участвовало в хищениях. Примечательно, что только в конце 2023 года Лагуна объявили в розыск.

Лагун до сих пор может управлять активами в Украине

Журналисты EUReporter интересуются, за какие деньги Лагун финансирует свое проживание в австрийской столице. Стоит заметить, что Вена – довольно недешевый город. Со ссылкой на украинские СМИ издание отмечает: находясь в Австрии и появляясь на заседаниях украинского суда только по видеосвязи, Лагун одновременно продолжает контролировать ряд важных активов в Украине. В частности, ему до сих пор принадлежит курортная территория в Карпатах и участки под Киевом. Кроме того, с Лагуном и его семьей связывают бизнес во временно оккупированном Крыму, что является еще одним нарушением украинского законодательства.

Между тем в суде Лагун фигурирует в уголовных делах об убытках и банкротстве. Он рассказывает, что устроился в Вене на работу и получает довольно скромную зарплату.

В EUReporter обращают внимание: расследования свидетельствуют, что Лагун минимум с 2014 года имеет российский паспорт. Экс-банкир может использовать его, чтобы продолжать управлять активами на оккупированных территориях и открывать бизнес в России. Кроме того, гражданство страны-террористки имеет и Елена Попова – бывшая председатель правления "Дельта банка". Отмечают, что они с Лагуном могут находиться в отношениях и даже иметь общих детей.

"Пенсия" Лагуна в Вене – репутационный риск для Австрии

Подытоживая, в EUReporter отмечают: Австрия фактически дала Лагуну возможность жить спокойной и приятной жизнью "олигарха на пенсии". Это создает серьезные репутационные риски для всей страны.

"Может ли кто-то гарантировать, что такие люди, как Лагун, не работают под видом украинских искателей убежища на российские государственные структуры, не финансируют, например, праворадикальные движения или пророссийские политические партии – чтобы отмыть средства и "откупить" свое российское гражданство?", – спрашивают журналисты.

Издание оценивает призыв Зеленского как своеобразный сигнал для австрийского правительства о том, что традиционные каналы общения между правоохранительными органами – не работают.

Журналисты отмечают, что активизация процессов "упрощенной" экстрадиции из Австрии для таких персонажей, как Лагун, должна была бы дать толчок и для других европейских стран по пересмотру своей политики укрытия людей, против которых в Украине открыли уголовные производства. Это стало бы мощным сигналом поддержки для украинской власти и украинского народа.