В EUReporter критикують поблажливе ставлення австрійської бюрократичної системи до підозрілих джерел багатства деяких іноземців. Яскравим прикладом вважають ситуацію з Лагуном, інформує 24 Канал. Про це заявило видання "Українські новини" з посиланням на Eureporter.

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Чому почали активно обговорювати екстрадицію Лагуна?

Влітку 2025 року під час візиту до Відня Володимир Зеленський закликав австрійську владу співпрацювати у справі повернення українських ексвисокопосадовців та олігархів. Тоді президент наголосив, що люди, які втекли від українського правосуддя, "використовують Європу, і, безумовно, Австрію, як схованку для зберігання вкрадених активів".

Вже через декілька днів у ЗМІ заговорили про те, що саме Лагуна одним з перших мають повернути з Австрії. Тепер інформацію прокоментували в EUReporter.

Як видання оцінює ситуацію з Лагуном?

В EUReporter оцінили заклик Зеленського як справедливий. Видання повідомило: за останні роки з майже 30 запитів української сторони щодо екстрадиції лише один отримав належну відповідь. За словами видання, на території Австрії наразі мешкають колишні банкіри, промисловці, сільськогосподарські магнати, яким в Україні загрожує кримінальне переслідування через шахрайства, корупційні схеми, розкрадання та ухилення від сплати податків.

Серед відомих українських олігархів, які перебувають у Відні, і які могли б підпадати під "швидку екстрадицію", українські медіа називають ексбанкіра Миколу Лагуна, якому на батьківщині закидають понад 1 мільярд євро збитків від виведення коштів в офшори через збанкрутілий "Дельта Банк",

– мовиться у повідомленні.

Журналісти EUReporter наголошують: стартовим капіталом "Дельта Банку" могли бути російські гроші. Зокрема, плани Лагуна міг фінансувати одіозний Кирило Дмитрієв – соратник Володимира Путіна, який працює над переговорами Росії з США щодо відновлення бізнес-зв'язків.

"Як покажуть згодом фінансові розслідування – оточення ексбанкіра створило цілу низку компаній-одноденок, які ставали фейковими позичальниками в західних банках, заставою за їхніми кредитами виступали реальні гроші "Дельти", а звітність для Нацбанку – просто підробляли", – наголошують у статті.

Одним із найвідоміших кейсів є участь "Дельта Банку" в схемах скандального австрійського Meinl Bank. Через нього з "Дельти" вивели щонайменше 87 мільйонів доларів. Всього ж з коррахунків "Дельти" в Meinl Bank AG, BANK FRICK AND CO.AG, East-West United S.A., BANK WINTER & CO.AC за схемою "back-to-back" списали близько 437,2 мільйона доларів.

Загальна сума збитків з цих неповернутих кредитів, а також з коштів, які Фонд гарантування вкладів сплатив обманутим вкладникам "Дельти" – становить понад 50 мільярдів гривень або близько 1,1 мільярда євро. З того часу в Україні тривають численні кримінальні провадження щодо діяльності Лагуна та його оточення, зокрема, керівництва "Дельта Банку", що також брало участь в розкраданнях. Примітно, що лише наприкінці 2023 року Лагуна оголосили у розшук.

Лагун досі може керувати активами в Україні

Журналісти EUReporter цікавляться, за які гроші Лагун фінансує своє проживання в австрійській столиці. Варто зауважити, що Відень – доволі недешеве місто. З посиланням на українські ЗМІ видання наголошує: перебуваючи в Австрії та з'являючись на засіданнях українського суду лише по відеозв'язку, Лагун водночас продовжує контролювати низку важливих активів в Україні. Зокрема, йому досі належить курортна територія у Карпатах та ділянки під Києвом. Крім того, з Лагуном та його родиною пов'язують бізнес у тимчасово окупованому Криму, що є ще одним порушенням українського законодавства.

Тим часом у суді Лагун фігурує у кримінальних справах про збитки та банкрутство. Він розповідає, що влаштувався у Відні на роботу та отримує доволі скромну зарплату.

В EUReporter звертають увагу: розслідування свідчать, що Лагун щонайменше від 2014 року має російський паспорт. Ексбанкір може використовувати його, аби продовжувати керувати активами на окупованих територіях та відкривати бізнес у Росії. Крім того, громадянство країни-терористки має й Олена Попова – колишня голова правління "Дельта банку". Зауважують, що вони з Лагуном можуть перебувати у стосунках та навіть мати спільних дітей.

"Пенсія" Лагуна у Відні – репутаційний ризик для Австрії

Підсумовуючи, у EUReporter наголошують: Австрія фактично дала Лагуну можливість жити спокійним та приємним життям "олігарха на пенсії". Це створює серйозні репутаційні ризики для всієї країни.

"Чи може хтось гарантувати, що такі люди, як Лагун, не працюють під виглядом українських шукачів притулку на російські державні структури, не фінансують, наприклад, праворадикальні рухи або проросійські політичні партії - аби відмити кошти і "відкупити" своє російське громадянство?", – запитують журналісти.

Видання оцінює заклик Зеленського як своєрідний сигнал для австрійського уряду про те, що традиційні канали спілкування між правоохоронними органами – не працюють.

Журналісти наголошують, що активізація процесів "спрощеної" екстрадиції з Австрії для таких персонажів, як-от Лагун, мала б дати поштовх і для інших європейських країн щодо перегляду своєї політики переховування людей, проти яких в Україні відкрили кримінальні провадження. Це стало б потужним сигналом підтримки для української влади та українського народу.